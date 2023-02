Comune di Pinerolo | Concorso per 1 Operaio Elettricista

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ildiha emesso un Pubblicoper la ricerca di 1, in categoria B, il quale verrà assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando é riservato a favore dei Volontari delle Forze Armate. In Piemonte, si cerca unper far fronte alle necessità deldi. Non é richiesto titolo di studio particolare ma é indispensabile l’esperienza nella mansione. La Risorsa supporterà l’Ente nello svolgimento pratico di operare manutentive, si interfaccerà con i vari Uffici, allo scopo di velocizzare la risoluzione di problematiche oggettive. Il Candidato ideale é una Persona con esperienza nella mansione, capace, autonomo, con predisposizione al lavoro di squadra, e conoscenze ...