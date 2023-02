Comune di Casnate con Bernate | Concorso per 1 Agente di Polizia

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ildiconha indetto unPubblico per selezione 1diLocale, in categoria C1. L’assunzione sarà regolamentata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Se ti piace l’ambito dell’Ordine Pubblico e della Sicurezza, vicino a Como si presenta l’occasione giusta. Aconcercano 1diLocale. Per partecipare al Bando serve diploma di scuola superiore, attitudine al lavoro di squadra, cittadinanza italiana, capacità comunicativa e collaborativa. Altrettanto importante non essere stati coinvolti in alcun modo in questioni penali. La Figura idonea é una Persona, estremamente Professionale, preparata dal punto di vista fisico ed emotivo, ...