Compleanno Baggio | sono 56 candeline per il Divin Codino

Roberto Baggio festeggia nella giornata di oggi i 56 anni. 56 anni oggi per Roberto Baggio, l'indimenticabile calciatore che con la sua classe ha scritto pagine importanti del calcio italiano. Gli esordi con il Vicenza, quelli in massima serie con la Fiorentina, i trionfi con la Juve, le cadute e le rinascite tra Bologna, Inter, Milan e Brescia e il rapporto sempre molto forte con la Nazionale, con in mezzo il pallone d'oro del 1993: tanti auguri ad un ex fuoriclasse.