Commercio | Acerra progetta riqualificazione centro storico

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRealizzare un distretto urbano delnelcittadino diper trasformarlo in volano di coesione economica e sociale. E’ l’intento del presidente della IV commissione consiliare ‘Attività produttive, Agricoltura e Pnnr’, Antonio Laudando, il quale annuncia che è partita in città un’indagine esplorativa di mercato per l’individuazione di associazioni imprenditoriali che siano interessate a prestare la propria adesione per la costituzione del distretto urbano dida iscrivere poi nell’elenco regionale. “Solo grazie ai distretti commerciali – ha detto Laudando – possiamo accedere a fondi regionali e nazionali per aiutare e incentivare il”. Nel progetto, fa sapere Laudando, è prevista anche la ...