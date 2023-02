Come un mare ingovernabile | così fu l’amore tra Michelangelo Buonarroti e Tommaso de’ Cavalieri

Leggi su dilei

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ci sono alcune storie d’amore che sonobelle e intense che vivono e sopravvivono per secoli e generazioni nella memoria storica e popolare. Lo fanno diventando un esempio o un monito, lo fanno invadendo i sogni dei più romantici o sostituendo in tutto e per tutto le più tradizionali fiabe d’amore. Perché in queste storie non ci sono principesse e, non ci sono streghe né draghi da sconfiggere. E a volte non c’è neanche il lieto fine. Ma ci sono le persone, che si rincorrono e si scelgono, per inseguire e celebrare i sentimenti reali. Ed è per questo che ci piacciono. È per questo che ci incantano. La storia di cui vi parliamo oggi è diversa da quelle che conosciamo. Non solo perché non ha avuto il suo lieto fine, ma anche perché per secoli è rimasta all’ombra delle narrazioni più celebri. Eppure, quel sentimento paragonabile a un ...