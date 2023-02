Colpo di genio o errore clamoroso? Cristiano Ronaldo | il video fa il giro del mondo | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023)fa sempre notizia, anche se ormai gioca in un campionato “dimenticabile” come quello dell'Arabia Saudita. Dopo essersi messo in mostra con un poker di gol, nell'ultima partita il portoghese non è riuscito ad andare in rete ma è risultato comunque decisivo con due assist. Non a caso da quando le prestazioni di CR7 sono in crescita, l'Al Nassr finalmente ha iniziato a vincere qualche partita. Contro l'Al Taawon è finita 2-1, ma a diventare virale è stato soprattutto ildel secondo gol, propiziato da una “giocata” particolare di. Quest'ultimo si è infatti ritrovato il pallone a pochi passi dalla porta ma ha fatto una cosa strana: c'è chi sostiene che abbia commesso une chi invece che abbia voluto fare appositamente un assist. ...