Colpire Nordio per affondare Meloni

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il caso Donzelli-Delmastro è puramente politico, affidarlo ai tribunali significa combattere il governo con la guerriglia, che non funziona. Ma se l'esecutivo per ora non rischia, la riforma della giustizia sì: il pantano parlamentare è già lì pronto

E' stato categorico, il sottosegretario Andrea Delmastro davanti ai pm romani nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato per rivelazione e uso del segreto d'ufficio per la vicenda legata all'inte ...Il sottosegretario potrebbe essere ascoltato venerdì sul caso Cospito. La difesa di FdI: "I documenti non sarebbero secretati, mentre sicuramente è coperta dal segreto l'indagine a suo carico, che inv ...