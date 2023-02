Colpi pistola contro la casa di un pregiudicato | indaga la polizia

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Ladi Statosu un probabile attentato intimidatorio avvenuto a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), cond’arma da fuoco esplosi verso ladi un 28enne con vari precedenti penali che era ristretto ai domiciliari. Una decina iesplosi che si sono conficcati nel muro, senza però ferire nessuno. È accaduto in via Roberto D’Angiò in un appartamento al primo piano di uno stabile L'articolo proviene da Anteprima24.it.

