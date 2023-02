CM com – Sassuolo | le pagelle di CM | male i centrali | davanti c’è solo Laurienté | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di sabato 18 febbraio 2023) 2023-02-18 00:22:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com:-Napoli 0-2 Consigli 5: niente da dire sulla magia di Kvara, ma il tiro di Osimhen, da posizione così defilata, non doveva passare tra lui e il palo. Zortea 5,5: serata difficilissima per Nadir, il georgiano è in stato di grazia. Erlic 5: si prende il tiro dell’uno a zero sotto le gambe e non riesce a fermare quasi mai Osimhen. Tressoldi 5: ingannato più di una volta dal dinamismo del nigeriano, salta a vuoto, arriva tardi, non ci sta dietro. Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. Rogerio 5,5: con Politano è duello all’ultimo scatto, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa si vede anche nella metà campo avversaria, ma sempre un po’ troppo timido. E quando entra Lozano, deve abbassarsi di nuovo. Frattesi 6: sufficienza piena per la voglia di fare ...