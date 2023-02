Cittadella | Reggina

Poco meno di un'ora al fischio d'inizio di. Ecco le scelte dei due tecnici:(4 - 3 - 1 - 2): Kastrati; Mastrantonio, Frare, Mattioli, Giraudo; Vita, Pavan, Branca; Crociata; Antonucci, Maistrello. In panchina:..., formazioni ufficiali Mister Inzaghi torna all'antico. Falso nove, con Rivas e Canotto larghi e col centrocampo titolare, quindi Majer di nuovo play e Fabbian ed Hernani ai suoi ...

Menez è il capitano di giornata in casa Reggina. ore 13.58 - Squadre in campo, la Reggina in completo bianco, Cittadella con il consueto granata. ore 13.57 - Al Tombolato presenti il presidente ...