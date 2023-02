Cittadella-Reggina | Serie B | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il campionato diB 2022/2023 continua la propria marcia affrontando la venticinquesima giornata di campionato, che promette di essere molto emozionante in questo girone di ritorno. La sfida, in programma sabato 18 febbraio con inizio alle ore 14:00, mette di fronte, allo stadio Piercesare Tombolato, ildi Edoardo Gorini e ladi Filippo Inzaghi. Il momento delle due squadre(Photo credits:1914).Ilha incassato la nona sconfitta stagionale, dopo quattro risultati utili di fila, andando ko per 3-0 sul campo del Frosinone. Un match condizionato dall’espulsione comminata a Perticone al 29’, quando già il risultato diceva comunque 1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa i ...