Ciambriello si appella alle istituzioni | “Andare oltre le mura dell’indifferenza per i detenuti”

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Samuele, Garante deidella Regione Campania, ha promosso una bella iniziativa di coinvolgimento e di maturazione di una nuova coscienza per idella Casa Circondariale di Benevento: è stata infatti organizzata una esecuzione artistica di 18 volontarie provenienti da Cercola che si sono esibite in una performance canora. Il coro “Incanto”, diretto da Luciana Mazzone, ha fatto risuonare all’interno della Palestra della struttura carceraria musiche di autori classici e multietniche. Alla performance era presente il direttore del Carcere, Gianfranco Marcello, che ha voluto esprimere tutto il suo apprezzamento per queste iniziative ed ha subito accolto l’invito pervenuto dal Garante: “Teniamo molto a questi eventi artistici all’interno di questa struttura. Li riteniamo ...