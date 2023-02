Christian Atsu | la morte nel terremoto in Turchia del talento che stregò il Chelsea

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il 31enne giocatore ghanese ritrovato senza vita tra le macerie ad Hatay. Ex promessa del calcio internazionale, ma la sua carriera non è mai ...

Il 31enne giocatore ghanese ritrovato senza vita tra le macerie ad Hatay. Ex promessa del calcio internazionale, ma la sua carriera non è mai ...Un volo programmato da tempo a poche ore dal sisma avrebbe potuto salvargli la vita, ma il destino ha voluto che siglasse il gol decisivo nella partita contro il Kasimpasa:che aveva infine deciso di trattenersi per festeggiare la vittoria coi compagni di squadra, è stato trovato morto tra le macerie ad Antiochia. La notizia è stata diffusa stamani da ...

Terremoto in Turchia, Christian Atsu non ce l'ha fatta: trovato morto sotto le macerie - Sportmediaset Sport Mediaset

Terremoto, l’ex Chelsea Atsu trovato morto. L’agente: "Il suo corpo senza vita tra le macerie" La Gazzetta dello Sport

Video Christian Atsu, l'ultimo gol poche ore prima del terremoto in Turchia La Gazzetta dello Sport

Christian Atsu è morto, l'annuncio dell'agente: Corpo ritrovato sotto le macerie del terremoto Sport Fanpage

Lutto nel mondo del calcio: l'ex Chelsea Christian Atsu trovato morto sotto le macerie in Turchia CalcioNapoli24

Il 31enne giocatore ghanese ritrovato senza vita tra le macerie ad Hatay. Ex promessa del calcio internazionale, ma la sua carriera non è mai decollata ...L'allenatore del Tottenham lo aveva conosciuto al Chelsea: i due avevano lavorato insieme, il suo post è da brividi ...