Christian Atsu è morto nel terremoto in Turchia | ritrovato il corpo

(Di sabato 18 febbraio 2023), attaccante ghanese della squadra turca Hatayspor, è una delle vittime delin. Il suosarebbe statotra le macerie, come confermano diverse agenzie turche. L'ex giocatore di Chelsea, Newcastle e Porto militava nella squadra della provincia del Sud del Paese, la zona devastata dal sisma. Il suosarebbe L'articolo proviene da Webmagazine24.

non ce l'ha fatta a sopravvivere al terremoto in Turchia. Il calciatore dell'Hatayspor è una delle 40mila vittime del sisma dello scorso 6 febbraio. Ad annunciare il ritrovamento del ...non ce l'ha fatta. L'attaccante ghanese dell' Hatayspor, 31 anni, che in passato aveva militato tra le fila del Chelsea, è stato trovato morto sotto le macerie dell'edificio dove ...

L’attaccante ghanese della squadra turca Hatayspor Christian Atsu è morto questa mattina in Turchia. In precedenza alcuni media avevano raccontato che l’ex Chelsea e Newcastle era… Leggi ...9.26 Turchia, calciatore Atsu vittima sisma Il calciatore ghanese Christian Atsu,31 anni, che giocava nella squadra turca Hatayspor, è stato trovato morto sotto le macerie del palazzo dove risiedeva ...