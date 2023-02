Christian Atsu è morto | il calciatore è tra le vittime del terremoto in Turchia

(Di sabato 18 febbraio 2023) Non ce l’ha fatta, il centrocampista ghanese di 31 anni dell’Hatayspor, squadra della serie A turca. L’ex Chelsea, Newcastle e Porto è una delle tantissimedel tragicoche ha colpito e devastatoe Siria il 6 febbraio scorso. “Vogliamo che la foto divenga inviata a tutti gli ospedali e ai centri di soccorso. Forse è uscito dalle macerie dopo il, forse adesso è in coma, incosciente. Potrebbero non averlo riconosciuto, quindi se qualcuno lo vede, ci contatti, vogliamo solo trovarlo”, erano state le parole dell’agente di, Murat Uzun Mehmet, che invece in queste ore ha confermato la notizia. Su Twitter tanti i messaggi di cordoglio In un primo momentoera stato dato ...

Ma in realtàera ancora disperso., pochi giorni fa l'appello della moglie Ex Newcastle, Chelsea e Porto, si trovava insieme a centinaia di persone ancora sotto le macerie del ...Dopo giorni di ricerche e tentativi di salvataggio,, calciatore dell' Hatayspor , ex Chelsea fra le altre, è stato trovato morto sotto le macerie dopo il tremendo terremodo in Turchia. Lo riportano le agenzie di stampa fra cui l'Agi, e ...

Christian Atsu è morto: è tra le vittime del terremoto in Turchia Tuttosport

Lutto nel mondo del calcio: l'ex Chelsea Christian Atsu trovato morto sotto le macerie in Turchia CalcioNapoli24

Terremoto, l’ex Chelsea Atsu trovato morto. L’agente: "Il suo corpo senza vita tra le macerie" La Gazzetta dello Sport

Christian Atsu è morto: il calciatore tra le vittime del terremoto in Turchia la Repubblica

Christian Atsu è morto, l'annuncio dell'agente: Corpo ritrovato sotto le macerie del terremoto Fanpage.it

Purtroppo é arrivata la triste notizia: il calciatore ghanese Christian Atsu è morto. L’attaccante ex Chelsea e Porto, che militava nel club turco dell’Hatayspor, era tra i dispersi a seguito del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...