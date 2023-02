Chirico | 'Juve | l’Allegriout è tornato a spopolare Rosa | infortuni o incapacità | i soliti difetti E così si arrabbia'

...ancor più corrucciato del solito quello che commenta, con evidente amarezza, lo scialbo 1 - 1 della Juventus col Nantes nel canale video de Il Bianconero. Il giornalista - tifoso della...Gara successiva: tornano i 3 punti, contro laStabia, ma la domenica dopo, ad Avellino, il Crotone soccombe: 3 a 1 per la squadra di casa. La posizione di Lerda comincia a vacillare. Ieri ...

Chirico: Juve penosa col Nantes, ma avete visto che è successo ... Sportevai.it

Chirico: 'Juve, l'Allegriout è tornato a spopolare. Rosa, infortuni o ... ilBianconero

Chirico: “Juve, ricorso esaminato da un covo di ultras, andiamo direttamente al Maradona” napolipiu.com

Chirico: 'Juve, è una nuova Calciopoli. Agnelli non ha imparato nulla ... Calciomercato.com

Chirico a caldo: 'Così l'Europa League non si vince, e poi c'è il solito ... ilBianconero

Marcello Chirico, giornalista di fede bianconera, si è arrovellato per un episodio accaduto in Juventus-Nantes: gara di Europa League che si è giocata ieri. In campionato, salvo clamorosi colpi di sce ...(Eurosport IT) Mano Nantes, non c’è rigore per la Juve: l’arbitro dà fallo in attacco. Clamorosa decisione di Pinheiro al 96 della partita L’arbitro Pinheiro dapprima ha concesso rimessa dal fondo, ...