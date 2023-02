(Di sabato 18 febbraio 2023) Il primo passo è stato fatto: laAffari Sociali della Camera ha iniziato l’iter di discussione delle tre proposte (presentate da Lega, Terzo Polo e Fratelli d’Italia) per istituire lasulla pandemia da-19. Il processo è partito, anche se ovviamente ci vorrà del tempo per l’inizio vero e proprio dei lavori. La relatrice Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia) ha illustrato il contenuto dei tre testi su cui adesso bisognerà trovare una sintesi: creare un testo base o adottarne uno “unificato” sono le due opzioni sul campo. Bene. Cosa succede adesso? E soprattutto: chi sono favorevoli e contrari alla sua istituzione? Quali sono le prossime tappe Le tre proposte di legge, presentate da Galeazzo Bignami (Fdi), Riccardo Molinari (Lega) e Davide Faraone (Azione-Italia Viva), sono ...

... candidato alla segreteria del Pd: nei confronti della sottosegretaria Montaruli, dice, 'c'è una condanna in via definitiva, credo che sia doveroso dimettersi perricopre incarichi pubblici'. Il ...si presenta si mette in lista per gli aiuti alimentari e per l'acqua,sfugge al conteggio ... in cui riassume così la vita che si consuma tra le sue strade polverose: 'Nessunoammettere ...

Chi vuole gestire i parchi cittadini Bando preliminare del Comune LA NAZIONE

Gigi Buffon, inquietante teoria sulla Juve: "Chi vuole farla fuori" Liberoquotidiano.it

Chi vuole (e chi no) la Commissione d’inchiesta sul Covid Nicola Porro

SteelSeries Arctis 5: le cuffie gaming per chi vuole il meglio! -31%! Tom's Hardware Italia

Chiara Xdona Fedez: a Milano c'è chi vuole fare un flashmob per portare la pace tra i Ferragnez Fanpage.it

Può un pregiudicato fare parte di un governo Soprattutto se è stato condannato per aver usato soldi pubblici per pagare spese private Evidentemente no. Ecco perché il day after della sentenza emessa ...per volere del coach Rudy Zerbi: si tratta di Mezkal, entrato nella squadra con Aaron, Piccolo G e Jore e che avrebbe dovuto sostituire uno dei tre. Amici 22, scopriamo insieme chi è Mezkal Nel corso ...