Chi ha fondato la Juventus? Gli uomini che diedero inizio al mito non sono gli Agnelli

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 18 febbraio 2023) La famigliaè da anni ormai una cosa sola con la, per questo motivo in pochi sanno che nonstati loro a fondare Madama. Non esiste una squadra più sognata e rispettata dellain Italia, con il suo numero di Scudetti che le ha permesso così di divenire la più vincente e con la famigliache da cento anni fa parte del mondo bianconero. Questo ha fatto sì che ormai sia divenuta un’idea e concezione comune e popolare il fatto che siano stati proprio loro a dare vita aljuventino, ma in realtà non vi è nulla di più sbagliato, perchéaltre le persone da ringraziare per aver permesso di far sì che nascesse la Vecchia Signora. Ansa FotoIl calcio alla fine dell’Ottocento stava diventando sempre più popolare e soprattutto non era ...