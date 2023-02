Chi è Don Salvatore Ricci? L’attore che lo interpreta è anche un famoso cantante

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 18 febbraio 2023) Donè uno dei personaggi di Mare Fuori. Se nelle prime due stagioni la sua presenza è marginale, nella terza inizia ad avere un ruolo più importante. Lo vediamo prima finire in coma a causa di una sparatoria con i Di Salvo, famiglia rivale, ma successivamente torna a capo del clan. Stringerà un accordo con Donna Wanda, la madre di Carmine per il controllo del giro di droga nelle piazze di Napoli e tenterà di proteggere i suoi figli Rosa ed Edoardo (figlio acquisito). Il suo tentativo di riuscirci sarà messo a dura prova da sua figlia stessa che si innamorerà di Carmine, mentre per quanto riguarda Edoardo, ci saranno scontri a fuoco che mineranno i delicati rapporti di equilibrio tra le famiglie. Ma nella realtà, chi ècheDonè ...