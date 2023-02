Cherbourg | Zeppieri batte Choinski e vola in finale

(Di sabato 18 febbraio 2023) Giulio, 21 anni e numero 166 del mondo, si è qualificato per ladel challenger disuperando per 64 36 63 in un'ora e 56 minuti il britannico Jan(252 Atp)....

Giulio, 21 anni e numero 166 del mondo, si è qualificato per la finale del challenger disuperando per 64 36 63 in un'ora e 56 minuti il britannico Jan Choinski (252 Atp).ha ..., unico tennista italiano in gara, dopo aver superato in due set all'esordio il croato Poljicak, n.464 ATP, ha sconfitto in rimonta al secondo turno il tedesco Geerts, n.250 ATP, ...

Zeppieri inarrestabile a Cherbourg: è in semifinale! SuperTennis

Circuito Challenger Giulio Zeppieri in finale a Cherbourg. Caruso ... LiveTennis.it

Zeppieri centra i quarti a Cherbourg Tiscali

Challenger Cherbourg, Manama e Chennai: I risultati con il dettaglio ... LiveTennis.it

Sinner a Montpellier per la rivincita contro Tsitsipas Politica Sette

E' semifinale per Giulio Zeppieri nel 'Challenger Cherbourg LaManche', torneo Challenger ATP dotato di un montepremi di 73mila euro che si ...Prosegue il cammino di Giulio Zeppieri nel Challenger di Cherbourg 2023. Battuto il tedesco Mats Moraing con il punteggio di 7-5 6-4.