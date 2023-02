(Di sabato 18 febbraio 2023) Toccata e fuga. Dopo averlo acquistato dal Vasco da Gama nello scorso mercato di gennaio, ilsi è accordato per cedere in prestito...

Commenta per primo Svanita la possibilità di giocare colin questa stagione ( non gli è stato concesso il permesso di lavoro ),Santos è a caccia di un nuovo club a cui unirsi in prestito. La pista più calda è quella che lo porterebbe al ...Santos, centrocampista e 'stella' del Brasile U.20 che ha appena vinto il Sudamericano di ...dalle autorità il permesso di lavoro e quindi non potrà giocare in Premier League con il, che ...

Andrey Santos lascia subito il Chelsea: si trasferisce al Palmeiras in ... Goal.com

Chelsea: permesso di lavoro negato ad Andrey Santos Agenzia ANSA

Chelsea, permesso di lavoro negato a Andrey Santos: possibile un ... Sportitalia

Chelsea: Andrey Santos torna subito in Brasile, ecco dove e perché Calciomercato.com

Chelsea, la soluzione per il futuro di Andrey Santos Calciomercato.com

Toccata e fuga. Dopo averlo acquistato dal Vasco da Gama nello scorso mercato di gennaio, il Chelsea si è accordato per cedere in prestito al Palmeiras il centrocampista brasiliano Andrey Santos (clas ...L'ex giocatore del Chelsea Christian Atsu era tra le persone disperse dopo il forte sisma che ha colpito e distrutto zone della Turchia e della Siria. Adesso ...