Che Dio ci aiuti 7 | Francesca Chillemi svela | “Ho pensato di dire addio ad Azzurra”

Leggi su isaechia

(Di sabato 18 febbraio 2023), nei panni diin Che Dio Ci, ha recentementeto qualche dettaglio sui risvolti nella storia del suo personaggio. Nella settima stagione della fortunata serie targata Lux Vide,prenderà le redini del Convento degli Angeli, sostituendo Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, che ha abbandonato il progetto per dedicarsi al teatro. In tal senso,ha spiegato: Per molte puntate farà fatica ad accettare la sua partenza. Poi cercherà di andare avanti e, mettendo in pratica ciò che ha imparato da lei, diventerà un aiuto importante per quelli che arriveranno al convento. Pur essendo più maturaha mantenuto la sua indole. La maturità è intesa come un concedersi agli altri in termini di ...