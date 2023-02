Centrodestra | Schlein “è diviso | facciamo esplodere le contraddizioni”

Leggi su ildenaro

ROMA (ITALPRESS) – "La destra non è cresciuta, ha sempre i suoi dodici milioni di elettori che si sono affidati prima a Berlusconi, poi a Salvini e ora a Meloni. Nonostante siano divisi. Sta a noi farequelle". Lo dice Elly, candidata alla segreteria del Partito Democratico, intervistata dal Corriere della Sera. Secondo"occorre che il Pd risalga. Cambiando tutto: volti, visione, metodo. Non serve cambiare solo i nomi tenendosi il metodo sbagliato. Basta con la cooptazione. Apriamoci alle donne, ai giovani, alle energie migliori. Scegliamo i nuovi dirigenti in base alla competenza, non alla fedeltà", aggiunge.