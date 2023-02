Celeste Ruiz è davvero Angela Celentano? Il generale Garofano a ‘Quarto Grado’ | “Lunedì l’esito del test del Dna | presto avremo la risposta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) I risultati del Dna sul casosaranno pronti20 febbraio o al massimo martedì 21 mattina. Lo ha affermato ilLucianodurante l’ultima puntata di Quarto grado. In maniera piuttosto inattesa,ha spiegato agli ospiti del programma condotto da Gianluigi Nuzzi che il responso sul casoè quindi questione di ore. “L’esame è già in corso, siamo oltre metà del percorso. La quantità di Dna prelevato alla ragazza in questione era sufficiente per l’esame e trasera e martedì mattinala”, ha ripetuto più volte l’exdei Ris che si sta occupando di persona dell’analisi in laboratorio del campione. “La somiglianza somatica tra ...