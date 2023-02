Cede un palo della giostra | tre ragazzi feriti al Luna Park di Bollate

(Di sabato 18 febbraio 2023) Paura ieri sera aldi, in provincia di Milano. Uno delle strutture di sostegnodei seggiolini volanti ha ceduto e ha ferito trein maniera non grave. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno indagando. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, ilal quale è appeso il fiocco che i partecipanti devono afferrare per vincere ha ceduto all’improvviso quando il gioco era iniziato e quindi in movimento. Icoinvolti, tutti 15enni, sono stati portati negli ospedali San Raffaele e Galeazzi e a Garbagnate Milanese, due in codice verde e uno in codice giallo. su Open Leggi anche: Sparatoria aldi Manfredonia durante la festa patronale: ...

