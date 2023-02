C' è una Presidente nei guai

Leggi su panorama

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ursula von der Leyen vacilla: ci sono le critiche alla sua gestione nelle sanzioni alla Russia e, soprattutto, l’inchiesta che la coinvolge per gli acquisti «secretati» di vaccini anti-Covid da Pfizer. E il rischio per il suo mandato è concreto. Non tira buona aria al Berlaymont, il palazzo di Bruxelles che ospita la Commissione europea. La notizia che l’Ue abbia stipulato con Pfizer un contratto che la obbliga a continuare ad acquistare dosi di vaccino anti-Covid, oltretutto pagandole a un prezzo più alto, è soltanto l’ultimo degli scandali che stanno coinvolgendo Ursula von der Leyen, confermatadell’esecutivo Ue nel 2019 con la maggioranza più risicata nella storia delle istituzioni europee (appena 383 voti a favore, su 733 votanti). Quel pessimo debutto non l’ha incoraggiata al confronto, anzi: dal primo giorno, lasi è ...