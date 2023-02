C’è un paese di 100 abitanti che stava per sparire Tre giovani l’hanno trasformato in fiaba ed è rinato – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 18 febbraio 2023) Sant’Angelo di Roccalvecce (VT) – Si chiama Sant’Angelo di Roccalvecce, ed è una frazione del comune di Viterbo, da cui dista circa 25 chilometri. Aveva poco più di cento, quasi tutti anziani: il suo destino era segnato: quello di diventare l’ennesimo borgo fantasma nelle colline della Tuscia. Non è più così da quando nel 2017 a Gianluca Chiavelli, alla sorella Paola e al cugino Alessandro non viene in mente di fondare una associazione culturale (l’ACAS) per trasformare quel borgo in un libro di favole. Chiede una mano ai pochi cittadini rimasti e ad artisti e artigiani della provincia. E il 27 novembre 2017 nella piazza principale viene inaugurato il primo murales: quello di Alice neldelle meraviglie che porta in mano un orologio che batte le 11 e 27 proprio per ricordare il suo primo giorno di vita. A disegnarlo è un’artista ...