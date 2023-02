CdS – Inter | servono sessanta milioni dal mercato

Leggi su justcalcio

(Di sabato 18 febbraio 2023) 2023-02-18 12:58:52 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: MILANO – L’eccellente stagione di Dimarco non poteva certo passare inosservata. Il mancino milanese, infatti, non solo è diventato padrone della fascia sinistra nerazzurra, raccogliendo l’eredità di Perisic, ma si è preso pure il posto da titolare in Nazionale. La svolta nella sua carriera è stato l’anno e mezzo trascorso a Verona, sotto la guida di Juric. Ma solo tornando all’, agli ordini di Inzaghi, Dimarco si è affermato anche ad alto livello. Logico che un rendimento così importante (4 gol e 4 assist finora in stagione) e costante abbia acceso l’esse di qualche club estero. Piace all’Atletico Madrid, ma pure alcuni club di Premier si sono informati. Peraltro, il laterale nerazzurro è appena entrato nella stessa agenzia del suo amico Lukaku, la Roc ...