Cazz***? Cosa vengo pagato a fare? | Lele Adani massacra Max Allegri

(Di sabato 18 febbraio 2023)contro Massimiliano, la saga continua. Nel corso dell'ultimo appuntamento con la BoboTv, l'ex opinionista di Sky Sport ha commentato quanto accaduto proprio nella sua vecchia casa tra l'allenatore della Juventus e Stefano De Grandis.ha bollato come “ca***te” alcuni rilievi fatti dallo studio, forse perché ancora infervorato per l'1-1 con il Nantes, con i bianconeri che non sono riusciti a conservare l'iniziale vantaggio. “Max ha detto delle bugie - ha attaccato- la verità è che non ha mai avuto con le sue squadre il miglior attacco o il secondo. L'ha avuto quattro volte su undici anni, non sempre: quattro su undici. Di cui gli ultimi due anni, l'anno scorso ha avuto l'undicesimo attacco e quest'anno è il sesto. Allora se tu dici una bugia e mi faccio dire ...