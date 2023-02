Caso plusvalenze | Tongya | ' 8 milioni del Marsiglia non erano pochi ma neanche esagerati'

(Di sabato 18 febbraio 2023) Come si legge sull'articolo della Gazzetta dello Sport dedicato allo scambio di mercato Aké e, quest'ultimo era considerato dal suo ex agente sportivo Mino Raiola un suo top player. Per questo ...

La Juventus è al centro della ribalta mediatica nelle ultime settimane per le note vicende giudiziarie che la stanno riguardando.e manovra stipendi sono i filoni d'indagine sui quali la Procura di Torino oltre che la Giustizia Sportiva sta indagando. Nel primoè giù arrivata la sanzione, - 15 punti di ...In occasione del viaggio a L'Aquila, dove sorgerà il Centro di formazione del Servizio civile universale, il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi , ha parlato del temaauspicando un'autoregolamentazione. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...

Ministro Abodi sul caso plusvalenze e diritti tv: “Certe condizioni non garantiscono una competizion ... Spazio Napoli

Plusvalenze Juventus, il tweet di Criscitiello sui legali dei bianconeri scatena il web Virgilio Sport

Caso plusvalenze, torna a parlare Abodi: «Mi auguro questa cosa» Juventus News 24

Caso plusvalenze, parla Tongya: "8 milioni per il mio trasferimento non mi sono sembrati troppi" Tutto Juve

Juventus, De Siervo: "Caso plusvalenze La sanzione va riconsiderata" Fantacalcio ®

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Ad esempio, la revocazione dell’assoluzione della Juventus nel caso plusvalenze che ha comportato, anche, alla penalizzazione di 15 punti in classifica del club bianconero. Un episodio che, senza ...