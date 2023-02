Casa con il mutuo posso vederla? La risposta che cercavi

Leggi su formatonews

(Di sabato 18 febbraio 2023) Sappiamo che per aprire un, che servirà ad acquistare un immobile, non è un qualcosa che si svolge in poco tempo. Può essere necessario vendere lacon ile vendere unaconè legale, anche se non si è finito di pagare quanto dovuto alla banca. Vi è da dire che se si vuole procedere con la vendita dell’immobile può essere più complesso – FormatonewsQuindi è fondamentale capire quale possa essere il procedimento adatto per svolgere la vendita e l’acquisto di un immobile che ha ancora un“pendente”, senza avere delle ripercussioni in seguito alla vendita. Fondamentale è soprattutto capire quali sono i vari passaggi da svolgere con attenzione, che vanno tenuti conto per svolgere in maniera corretta, per entrambe le parti, venditore e ...