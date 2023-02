Carta prepagata | ecco cosa può succedere se non la dichiari

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 18 febbraio 2023) L’Agenzia delle Entrate può indagare i movimenti sulla. Se non la dichiaratesuccede? Avere unanel portafoglio può essere una scelta utile e comoda. Con questo strumento si possono effettuare acquisti online o pagare qualunquein un negozio. Inoltre si può ricevere denaro o inviarlo tramite operazioni semplici e immediate. La tecnologia viene incontro a chi possiede questo oggetto. Ma bisogna davvero dichiararla? Persona usa-ILoveTrading.itAvere unaa disposizione implica dei vantaggi. Non è legata a un conto in banca e in questo modo si evita la perdita di grosse somme di denaro in caso di furto, smarrimento e raggiro. I possibili malviventi ...