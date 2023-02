Caro Porro | squallore Sanremo | perché devo pagare il festival del Pd?

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 18 febbraio 2023), c’è stato un periodo in cui per me ildirappresentava solo l’occasione giusta per imparare qualche parola nuova dai testi delle canzoni e, qualche anno più tardi, per mettermi in gioco e buttarmi sul pianoforte per cercare ad orecchio la melodia dei pezzi che mi piacevano di più. Ora che l’anagrafica consente riflessioni ulteriori, invece, rimpiangendo quei tempi purtroppo capisco il, di anno in anno, ildella canzone risulti sempre più indigesto ad una grossa fetta di italiani. La settantatreesima edizione conclusasi pochi giorni fa ne è l’emblema. Il politicamente corretto, la morte del pensiero; allo stesso tempo la normalizzazione e l’esaltazione forzata degli eccessi, volgari esternazioni allusive, per cui se non dai di matto o non ti ...