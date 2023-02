Carnevale | dolci regionali per 2 famiglie su 3

Leggi su ildenaro

(Di sabato 18 febbraio 2023) Oltre duesu tre (68%) non rinunciano alle specialitàdel, dividendosi quasi equamente tra quanti le acquisteranno in forni e pasticcerie (33%) e quanti ricorreranno invece al fai da te casalingo (35%) per risparmiare qualcosa ma anche per recuperare le ricette della tradizione. È quanto emerge dall’indagine online della Coldiretti alla vigilia del martedì grasso 2023, con la sfilata nazionale deidinel mercato di Campagna Amica di via San Teodoro a Roma, ma con iniziative nel weekend in tutta Italia nei mercati e negli agriturismi di Campagna Amica con degustazioni, esposizioni e cooking show per aiutare il ritorno alla preparazione casalinga deidegli italiani. Si va dagli zuccherini in Toscana alla cicerchiata in Abruzzo, ma ...