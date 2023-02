Carnevale dell’Amicizia | una domenica di sfilata e di divertimento

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPaupisi (Bn) – Dopo il grande successo a Solopaca e Torrecuso del “” che vede coinvolti 4 paesi Solopaca, Torrecuso, Paupisi e Ponte è arrivata laclou dela Paupisi. Un’organizzazione che vede coinvolte le 4 Pro Loco territoriali, poi i Forum dei Giovani di Torrecuso, Ponte e Paupisi in collaborazione alle tante associazioni territoriali come i Bottari per Solopaca, il Forum dei Giovani di Solopaca, le parrocchie di Torrecuso e di Paupisi, la Misericordia di Torrecuso, il Comitato San Rocco di Solopaca, l’Associazione Contadini di Torrecuso, l’associazione Pro Vitae di Paupisi, l’associazione Maestri Carraioli di Solopaca, le cooperative sociali di San Rocco, Centottanta e l’Aquilone di Solopaca e la Protezione Civile di Torrecuso, Associazione ...