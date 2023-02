Carnevale a Tormarancia | sfilate e divertimento per le strade del quartiere di Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 febbraio 2023) Sarà una giornata di festa, quella di oggi a. Illa farà da padrone, facendo dimenticare per qualche ora i pensieri e le preoccupazioni. Lo sforzo del Comitato diè stato tanto, ma il risultato è davvero ottimo: una sfilata di carri e maschere che attraverserà l’intera zona a partire dalle 9:45, per due ore diche culmineranno con una bella mangiata di frappe e castagnole. L’appuntamento è sia a piazza F.M. Lante che a piazza L. Lotto alle ore 9:45. I due gruppi si accorperanno alle 10:00 in piazza Lotto, per poi iniziare la sfilata per ledeldi2023 a, orari e percorsi dei carri sabato 18 e domenica 19 febbraio2023, ...