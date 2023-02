Carnevale a Muggia Gli eventi in programma

Leggi su udine20

(Di sabato 18 febbraio 2023) E’ arrivato il gran giorno della la 69esima edizione dello storicoMuggesano, di cui si ha notizia fin dal 1420 anno in cui se ne fa cenno nello Statuto comunale, la cui magia si rinnoverà ancora una volta fino al 22 febbraio 2023, per una settimana di festa, allegria e colori all’insegna della tradizione e della cultura tutta Muggesana e – soprattutto – del sano divertimento per tutti, in particolare per i bambini e le famiglie. Come sempre il momento centrale e più atteso dei festeggiamenti sarà naturalmente quello della Sfilata dei carri allegorici accompagnati dalle oltre 2000 maschere delle otto Compagnie delMuggesano di domenica 19 febbraio (che in caso di maltempo sarà rinviata alla domenica successiva) presentata dalle Compagnie delMuggesano. Alle ore 13.00 da via Forti prenderà il via ...