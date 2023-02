Carlton Myers | «La mia vita mi ha reso duro | e duro con tutti»

(Di sabato 18 febbraio 2023) Nella parata di stelle che affolleranno il Pala Alpitour di Torino, nei giorni in cui si giocherà la Final Eight di Coppa Italia di basket, potrà capitarvi di incrociarne una anche sugli spalti, anche se non avrà una canotta addosso., uno dei cestisti italiani più forti dii tempi, campione d’Europa con la Nazionale nel 1999 e portabandiera azzurro ai Giochi Olimpici dell’anno successivo, è stato scelto dalla Lega Basket come Ambassador della manifestazione: «Mi fa molto piacere: significa che dopo tanti anni sono ancora una figura che nel basket ha ancora un suo perché», dice. «Spero di poter incarnare un ruolo, di poter rappresentare un modello per i più giovani». A più di dieci anni dal suo ritiro,è ancora un nome che pesa nello scenario della pallacanestro ...

... in un momento di enorme visibilità e popolarità, non avrebbe consentito che il suo Tricolore fosse portato al cospetto del braciere olimpico danell'estate del 2000 a Sydney. E tu ...I BIGLIETTI: vivaticket.comAmbassador della Frecciarossa Final Eight Come Ambassador di questa edizione LBA ha scelto, uno dei più grandi giocatori della storia del ...

Carlton Myers ambassador Final Eight 2023 Basketinside

Final Eight a Torino: i biglietti Radio Deejay

Presentata la Final Eight di Torino all'insegna di Sport e Spettacolo ... Basket Magazine

ESCLUSIVA PB - Carlton Myers presenta le sfide delle Final Eight 2023 | Coppa Italia Pianetabasket.com

Dove vedere in diretta tv e in streaming le Final Eight di Coppa Italia di basket L Football - Il Magazine del Calcio Femminile

Carlton Myers, ambassador della Coppa Italia 2023, ha parlato a Emiliano Latino per PianetaBasket prima dell'inizio della competizione. "La città si è vestita ...arte e dello sport, un modo diverso di sostenere la ricerca e farsi un regalo speciale. Carlton Myers ambassador della Frecciarossa Final Eight Come Ambassador di questa edizione LBA ha scelto Carlton ...