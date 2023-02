Carlo Conti presenta ‘Tale e Quale Sanremo’

Leggi su funweek

(Di sabato 18 febbraio 2023) A una settimana dalla fine della 73esima edizione del ‘Festival della canzone italiana’ andrà in onda su Rai1. Uno speciale in due puntate in prima serata (ore 21.25) a partire dal 18 Febbraio, in cui verranno omaggiati i grandi artisti che hanno reso la rassegna canora l’evento più atteso dell’anno. Condotto da, il varietà, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, vedrà salire sul palco 13 artisti che, all’insegna del divertimento e della bravura, dovranno imitare in tutto e per tutto alcuni fra i cantanti che si sono esibiti al Festival dei Fiori. Ovviamente interpretando quei brani che hanno fatto la storia di Sanremo nel corso degli anni; un’occasione per il pubblico in sala e per i telespettatori di ricordare e cantare tutti assieme, come se ...