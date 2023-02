Carenza medici di base | più di due milioni gli italiani in emergenza

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 18 febbraio 2023) Roma, 18 feb – Sempre più persone si ritrovano senzadi famiglia, sono più di duegliche al momento si trovano in mancanza del primo servizio dina di. Le cause di questo disagio sono molteplici: pensionamenti, dimissioni, bandi dei corsi di formazione in ritardo. Lastrutturale deidi, ormai sempre più introvabili, è la conseguenza di una programmazione errata fin dal principio e che non tiene per nulla conto del benessere dei cittadini. Pochi iche escono dalle Università La problematica parte dalla programmazione, ovvero dalle Università e Facoltà dina, le quali hanno gli accessi bloccati e ritenuti sottostimati. Sul tema si è espresso il ...