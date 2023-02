Camilla Marianera | altri cinque indagati nell’inchiesta sull’avvocata accusa di aver rivelato segreti a ultrà | pusher e ai Casamonica

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ci sonoche ha portato all’arresto die del suo fidanzato Jacopo De Vivo. L’aspirante avvocata èta di corruzione. Avrebbeinformazioni segrete, tra le quali il contenuto di alcune informazioni, a ultras, spacciatori e a membri del clan dei. Ma ieri la procura ha svoltoperquisizioni nelle case di alcuni dipendenti di Piazzale Clodio. Gli inquirenti cercano la talpa che ha fornito le informazioni ai due, che le rivendevano per 300 euro. I carabinieri si sono presentati nell’ufficio intercettazioni, in quello delle convalide dei sequestri del tribunale di Roma e al tribunale di Sorveglianza. Otre che in alcuni uffici della Corte ...

Ma non solo quella, perché, la praticante avvocato, che insieme al fidanzato Jacopo De Vivo vendeva informazioni riservate agli indagati, aveva contatti ed entrature anche in altri ...IL PROTOCOLLO CRIMINALE Ed è l'ordinanza a ricostruire altre azioni messe in atto dall'indagata: '- si legge - seppure non è altri che una praticante dello studio Condoleo, si ...

Camilla Marianera, altri cinque indagati nell'inchiesta sull'avvocata accusa di aver rivelato segreti a ultrà, pusher e ai ... Open

Camilla Marianera, avvocata arrestata: caccia alle talpe e perquisizioni negli uffici. Cinque indagati in trib ilmessaggero.it

L'avvocata Condoleo: Camilla Marianera insospettabile, era riuscita a staccarsi da un passato difficile Corriere Roma

Arrestato anche il fidanzato dell'avvocata Marianera, Jacopo De Vivo: "Aiutavano i Casamonica grazie alla tal… Repubblica Roma

La praticante avvocato e la "talpa": 300 euro a notizia riservata. "Aiutavano anche i Casamonica" RomaToday

Il Tribunale di sorveglianza, l’ufficio sequestri giudiziari e anche la corte d’Appello. L’aspirante avvocato Camilla Marianera e il suo ragazzo, Jacopo De Vivo, non avrebbero corrotto solo una talpa ...Cinque perquisizioni e altrettanti dipendenti indagati a piazzale Clodio. Gli uomini del nucleo investigativo dei carabinieri di Roma, coordinati dai pm Francesco Cascini e Giulia Guccione, ...