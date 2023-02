Cambuur-Heerenveen domenica 19 febbraio 2023 ore 12 | 15 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 18 febbraio 2023)si sfidano in un derby della Frisia non esattamente per palati fini ma che comunque, visto l’orario poco affollato delle 12:15, avrà una certa visibilità nel palinsesto calcisticole. La squadra ospite si presenta a Leeuwarden, circa 30 km di distanza, dopo quattro sconfitte consecutive che l’hanno un po’ allontanata dalla zona InfoBetting: Scommesse Sportive e