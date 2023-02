Calendario Serie A calcio | orari partite 17-20 febbraio | programma | tv | streaming DAZN e Sky Si gioca da venerdì a lunedì

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) LaA di2022-2023 è pronta a tornare in scena. Dopo le serate dedicate alle coppe europee, il Campionato Italiano manderà in scena la 23esima giornata della sua intensa stagione. Dieci come di consueto lein agenda, spalmate su quattro giorni: 117, 3 sabato 18, 5 domenica 19e infine 120. Si apre con Sassuolo-Napoli e si chiude con Torino-Cremonese, passando per match come Inter-Udinese e Fiorentina-Empoli. Tutta laA TIM è solo su: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Di seguito ildella ventitreesima giornata dellaA ...