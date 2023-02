Calendario Mondiali cross atletica 2023 oggi | orari | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) In mattinata, quest’, sabato 18 febbraio, si svolgeranno idiin quel di Bathurst, in Australia: gareggeranno gli atleti per staffetta mista, Under 20 maschile e femminile ed élite maschile e femminile (le gare più attese della giornata). Come detto, si gareggerà in mattinata in Italia, visto il fusoo con Bathurst; grandi aspettative per le sfide élite, per quanto alcune nazionali (tra cui la stessa Italia) non abbiano iscritto nessun atleta alla competizione iridata. Ciononostante, non manca l’interesse nel seguire le gare in, Marcell Jacobs stimolato da Samuele Ceccarelli agli Assoluti? Ultima tappa verso gli Europei: i tempi I...