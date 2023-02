Calenda e Renzi vogliono il partito unico di centro Ma c' è il rischio rottura

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 febbraio 2023) C'è una crepa in ogni cosa. Ed è da lì che entra la luce. La massima di Leonard Cohen, cantautore, poeta, scrittore e compositore canadese, sembra calzare a meraviglia sul momento che sta attraversando il Terzo Polo. I due leader del movimento centrista, Matteoe Carlosono a metà strada tra lae la realizzazione di un progetto serio ed articolato. I risultati deludenti alle recenti elezioni regionali, in particolar modo in Lombardia, hanno creato un dibattito interno. Su quando dare vita al. «Conabbiamo due idee diverse. Io sono per ilsubito,più tardi. Lui dice dopo le europee, ma per me non ci arriviamo alle europee. Va fatto subito. Ma c'è un confronto che è pubblico». ...