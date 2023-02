Calciomercato Inter | Simeone vuole un big | Marotta ha già deciso

Commenta per primo Il futuro dell'dipenda anche dalla Champions League . In caso di qualificazione alla prossima edizione arriverà un erede di Skriniar alla sua altezza, ma dovrà comunque essere effettuata una cessione ...E assieme all'amministratore delegato dell'servirebbe anche un direttore sportivo come Giuntoli o Massara. Guardate cosa ha fatto Giuntoli in estate: tutti piangevano per gli addii di Insegne, ...

Arriva gratis, triangolo con Brozovic: porte spalancate per l’Inter CalcioMercato.it

Thuram, l'Inter spinge. E lui manda segnali Calciomercato.com

Oggi sfida l’Inter, domani può sposarla: viaggio nel mondo del Tucu Pereyra La Gazzetta dello Sport

Inter, cessione eccellente per arrivare all’attivo chiesto da Zhang. “Scelta già fatta” fcinter1908

Il nuovo crack se lo prende il Psg: 60 milioni InterLive.it

Scopri dove vedere in diretta la partita Inter-Udinese, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...Dall'infanzia povera alle proteste della madre, dalla vendita dei limoni a Esnaider che lo scopre, dall’avventura alla Juve al pentimento: chi è l’osservato speciale di stasera ...