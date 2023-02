Calcio | Serie A | il Milan soffre ma vince 0-1 | non c’è pace per la Sampdoria

(Di sabato 18 febbraio 2023) Iltrova la seconda, soffertissima, vittoria consecutiva nel Campionato diA 2022-2023 di. Gli uomini di Stefano Pioli hanno infatti sconfitto in trasferta il Monza per 0-1, resistendo con le unghia e con i denti all’attacco furente dei padroni di casa, autori di un secondo tempo di alto profilo. Decisamente arrembanti i rossoneri nella prima frazione. A spaventare il sempre prodigioso Di Gregorio (anche oggi a dir poco superlativo) ci pensa al 17? Leao con un bolide esterno che bacia il secondo palo. Ma l’estremo difensore brianzolo non potrà fare nulla al tiro di Junior Messias, bravissimo al 31? a coordinarsi a seguito di un’azione insistita controllando un rimpallo e colpendo di forza la sfera verso la rete. Ma nella ripresa emerge, ancora una volta, la grande personalità dei ragazzi di Raffaele Palladino, audaci ...

Non giocava da quasi un anno. Non vedeva il campo da 279 giorni. A gennaio è stato a un centimetro dall'Adana Demispor. E invece eccolo di nuovo in campo. Nei minuti finali contro il Monza si è ...Milan: tutte le notizieA: tutte le notizie: tutte le notizie Gasport 18 febbraio - 19:59

Monza-Milan 0-1, rivivi la diretta: decide il gol di Messias Corriere dello Sport

Serie A: in campo Monza-Milan 0-1 sblocca la rete di Messias LIVE Agenzia ANSA

Monza - Milan live: Calcio - Serie A Eurosport IT

Serie A: Inter-Udinese in campo alle 20.45 - Calcio Agenzia ANSA

Pronostici calcio Serie A, 23^ giornata: la schedina di oggi La Gazzetta dello Sport

Vittoria preziosa del Milan nel secondo anticipo del sabato della 23esima giornata di Serie A. La squadra di Pioli conquista il secondo successo consecutivo in campionato superando per 1-0 il Monza in ...Il Milan trova la seconda, soffertissima, vittoria consecutiva nel Campionato di Serie A 2022-2023 di calcio. Gli uomini di Stefano Pioli hanno infatti sconfitto in trasferta il Monza per 0-1, ...