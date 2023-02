(Di sabato 18 febbraio 2023) "Sì, il". La prognosi di Stefanodice che i rossoneri possono lasciarsi definitivamente alle spalle il periodo complicato, come racconta anche lo 0 - 1 in casa del Monza: "...

Esce con il suo solito 'scazzo'… ( 79' Rebic ng ) ORIGI 5 Stefanoprova a lanciarlo. Lui si rimanda in panchina 'senza passare dal Via' ( 64' Giroud 6 : entra per difendere. Insomma non ...Compattezza Continua: "Abbiamo ricominciato a sapere soffrire. Possiamo fare meglio, ma grazie a questo successo sarà una settimana positiva". Alla domanda su cosa gli piacerebbe ritrovare, ...

Milan, Pioli: "Tomori disponibile, out Bennacer e anche Calabria" - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan, basta Messias: 1-0 al Monza, raggiunta l'Inter | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Pioli, il Milan è guarito Lo sapremo domani Agenzia ANSA

Calcio: Pioli, il Milan adesso è davvero guarito La Sicilia

Pioli: "Lavoriamo con fiducia. De Ketelaere Il gol arriverà" Fantacalcio ®

Così l'allenatore rossonero dopo il terzo successo di fila, stavolta contro il Monza: "Le fatiche della settimana si sono sentite, ma sono contento. Se continuiamo a non prendere gol..." ...Stefano Pioli si gode la vittoria con il Monza e il terzo 1-0 di fila che mette fine alla crisi. "Quando c’è da difendere dobbiamo farlo tutti insieme. Chiaramente possiamo fare meglio, si sono ...