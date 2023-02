Calcio | Palladino; Milan messo alle corde per 40' | contenti

Il tabellino di Inter - Udinese 0 - 0 (live) vedi anche, il Qatar offre 6 miliardi per ...schiera la coppia d'attacco Mota - Petagna, con Caprari dietro. Pioli sceglie in avanti Origi, ...Raffaeleanalizza la sconfitta del suo Monza contro il Milan e ha motivi di rammarico e di soddisfazione: "Nel primo tempo siamo stati bravi nella fase di non possesso, meno nella fase di ...

(ANSA) - MONZA, 18 FEB - 'Abbiamo messo il Milan per 40' nella propria area, nella ripresa siamo stati molto bravi, ma ci è mancato il guizzo ...Dopo una lunga striscia di risultati utili consecutivi dall'inizio del nuovo anno, per la prima volta in questo 2023 il Monza cade in campionato. I biancorossi perdono di misura tra le mura amiche con ...