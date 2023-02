Calcio | morto Ilario Castagner | è stato il tecnico del Perugia dei miracoli

(Di sabato 18 febbraio 2023) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Altro lutto nel mondo del. E'all'età di 82 anni, exe calciatore deldei. Lo annuncia il figlio Federico in un post su Facebook. "Oggi se ne è andato il sorriso più bello delitaliano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell'Ospedale 'Santa Maria della Misericordia' diche in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papà...", ha scritto il figlio.

Il difensore della Juventus Danilo ha ricordato in un post su Instagram Christian Atsu ,a causa del terremoto in Turchia, e il cui corpo è stato estratto oggi dalle macerie. 'I momenti considerati 'normali' possono lasciarci grandi insegnamenti - ha scritto - . Ricordo bene i ...Con questo post su Instagram il difensore della Juventus Danilo ricorda Christian Atsu, l'ex nazionale del Ghanaa causa del terremoto in Turchia, e il cui corpo è stato estratto oggi dalle ...

È morto Mario Zurlini, storico difensore del Napoli degli Anni 60-70 La Gazzetta dello Sport

E' morto a 17 anni il capitano della squadra salvata da una grotta in Thailandia RaiNews

Calcio in lutto: destino beffardo, muore a 17 anni Newsby

Morto Ilario Castagner, allenatore del 'Perugia dei miracoli' L'annuncio del figlio Federico sui social: "Se ne è andato il sorriso più bello del calcio italiano". Aveva 82 anni, nella sua carriera ...Addio all'ex tecnico di Perugia, Inter, Lazio e Milan. A darne l'annuncio il figlio sui social: "Ciao papà" ROMA - Lutto nel mondo del calcio per la morte a 82 anni di Ilario Castagner. A dare l'annun ...